朱立伦疑与挺大麻合法美国议员会面 国民党：指鹿为马

民进党访美团被指会见大麻供应商后，台湾在野的国民党主席朱立伦也被质疑曾与提案大麻合法化的美国众议员见面。国民党回应此事时称，民进党继续用指鹿为马的对比攻击在野党，瞎扯朱立伦与美国众议员的会面，显然是想回避赴美观选团脱团与大麻商人餐叙有关。

政治立场亲绿的《镜周刊》星期四（8月8日）报道，国民党副发言人、赴美观选团成员之一的康晋瑜星期三（8月7日）揭露，不与民进党代表团共赴侨宴，是因为邀约请客的人是大麻供应商的首席执行官，不愿让“中华民国”的形象与大麻挂钩，但朱立伦去年初也曾接见领衔提案大麻合法化的美国众议员肯纳（Ro Khanna）。

综合台湾《联合报》和ETtoday新闻云报道，国民党发言人杨智伃星期四回应称，民进党的观选团不配合外交部安排既定行程，与疑似儿虐的大麻厂商聚会，大翻车后竟然瞎扯朱立伦与美国国会议员的会面，拿国会议员与涉儿虐的大麻商人来做类比，显然是想回避民进党脱团行程与大麻商人有关。

她说，针对世界各国议员，蓝绿两党均有交流。去年2月，台湾前总统蔡英文与前立法院长游锡堃都曾接见肯纳访团，外交部与民进党驻美办事处均可开大门走大路，直接与议员沟通联系，“为何民进党必须通过具有儿虐经历的大麻商人穿针引线”。

杨智伃认为，民进党继续用这种指鹿为马、天壤之别的对比，无差别攻击在野党，却不曾看到民进党主席、台湾总统赖清德对内好好整顿。民进党对黑金毒品诈骗争议不断打假球，跟大麻商人的聚会也是含糊不清，在最应该团结做外交的时刻，却只汲汲营营地想抹黑、造谣在野党。

她呼吁赖清德好好整顿内部问题、清楚交代为什么要接受大麻厂商的招待，不要失去民心，更失去格局。

台湾外交部7月中旬组织跨党派代表团访美，但据《镜周刊》早前报道，国民党智库副执行长凌涛在这期间逛街“耍官威”，还因疑似行程安排问题与外交官员爆发口角。国民党副发言人康晋瑜星期三（8月7日）反击并爆料，国民党之所以决定不去民进党代表团邀约的侨宴，是因为邀约请客的人是大麻供应商的首席执行官，且该商人还曾被指涉及儿童性虐待。

民进党星期三称上述指控并非事实，并呼吁国民党不要为了掩饰凌涛有喝酒、霸凌外交官的事实来抹黑民进党，进一步破坏台美关系。