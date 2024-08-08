山西药企涉非法购买遗体残肢制药出售 太原市检察院称案件尚未办结

山西一家药企涉嫌非法购买遗体残肢制药出售，太原市检察院称，案件涉及面广，尚未办结。在网上揭露此案的律师称，为了改变令人愤怒的现实，愿意承受相应的代价。

据澎湃新闻星期四（8月8日）报道，一名律师易胜华星期三（8月7日）在微博公开上述案件的材料。山西太原市公安局今年5月23日作出该材料，显示将此案移送至太原市检察院审查起诉。

太原市检察院相关负责人透露，此案涉及面广，尚未办结，“公安正在排查嫌疑人，具体案情不便透露”。

易胜华星期四（8日）受访时说，他从知情人处获得前述案件材料，材料是真实的。他曾在微博中表示，自己不是此案的辩护律师。

易胜华当天在微博发文称，收到北京司法局来电，跟他探讨曝光未决案件情况是否适当。他表示，为了改变令人愤怒的现实，愿意承受相应的代价。

上述材料显示，山西奥瑞生物材料有限公司（简称山西奥瑞公司）涉嫌在2015年1月至2023年7月通过从四川、广西、山东等地非法购买遗体、残肢作为原材料，并在购买和生产过程中对非法获取的尸体、尸骨进行处理后，用于生产“同种异体骨植入性材料”产品。

经审计，山西奥瑞公司2015年至2023年的营业收入合计达到3.8亿元（人民币，下同，约7000万新元）。警方在侦办此案中，查封涉案公司人体骨骼原材料、半成品18余吨，成品3万4077个；扣押、冻结涉案公司、人员资金1亿余元，冻结保险基金等资产价值6000万余元，查封房产16处、汽车29辆。根据材料，此案涉及非法盗窃、倒卖尸体数千具。

材料称，此案共有75名犯罪嫌疑人，均对犯罪事实供认不讳，认罪认罚，涉及的单位包括山西奥瑞公司、四川恒普科技有限公司、山东青岛大学附属医院肝脏病中心、桂林医学院、桂林市殡仪馆、平乐县殡仪馆、永福县殡仪馆等。

中新社微博账号“国是直通车”报道，企查查招标信息显示，在国药控股泉州有限公司耗材备案结果公示中，山西奥瑞公司以国药控股泉州公司同种骨植入材料生产商身份出现，其作为备案结果的B角涉及多个规格型号产品。此外，山西奥瑞公司还在多次中标公告中被提及。

天眼查显示，山西奥瑞公司成立于1999年11月，法定代表人为丛茂义，注册资本1200万元，经营范围为生物组织材料的开发研制，生物科学技术咨询及技术服务，医疗器械的生产、销售。

山西奥瑞公司曾是中国辐射防护研究院（简称中辐院）在1999年成立的子公司。据中辐院工作人员星期四称，山西奥瑞公司半年多前被当地警方查封。