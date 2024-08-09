陆委会批惩台独专栏：若鼓励以思想或言论检举或形成风潮

中国大陆国台办在官网新增“依法惩治台独顽固分子”栏目后，发言人强调这只是针对极少数“台独”顽固分子，不涉及广大台湾民众。台湾的陆委会则认为，若鼓励以思想或言论检举他人，可能形成“风潮”，届时被牵涉的就不只是少数人。

据央视新闻报道，国台办发言人朱凤莲星期四（8月8日）就惩独专栏答记者问时称，依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪，是捍卫国家主权、统一和领土完整的应有之义，是维护两岸民众共同利益和中华民族根本利益的正义之举。

她说：“两岸民众高度支持有关依法惩‘独’措施，认为精准打击‘台独’顽固分子的措施行之有效，也充分认识到依法惩治的是极少数涉‘独’言行恶劣、谋‘独’活动猖獗的顽固分子及其实施的分裂国家、煽动分裂国家犯罪，不涉及广大台湾同胞。”

朱凤莲指责民进党故意将广大台湾民众同极少数“台独”顽固分子混为一谈，企图拉无辜民众为“台独”垫背，企图借抹黑大陆来阻挠两岸交流往来，“只能说明其色厉内荏、颠倒黑白，完全是徒劳的”。

她还说，越来越多的台湾民众已经识破民进党的险恶用心和欺骗伎俩，展示出参与两岸交流的强烈愿望，积极参与两岸交流、支持两岸关系发展。

朱凤莲引述统计数字称，今年1至6月，两岸人员往来208.3万人次，同比增长99.5%，其中台湾民众赴大陆192.8万人次，同比增长103.2%。“这充分说明两岸交流合作的历史大潮滚滚向前，不会因民进党当局及‘台独’势力的谎言和欺骗而影响。”

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，陆委会副主委梁文杰星期四在例行记者会上说，惩独专栏中设立举报邮箱，鼓励大家检举，可能会造成鼓励的风潮，例如行业相互竞争、互有私怨的情形，甚至只是对于某人的言论有意见，都有可能被举报。“这种情况一旦成形，会造成很多人莫名其妙被卷入。”

他说，这些做法对于两岸关系没有什么好的帮助，只会让两岸越走越远。

梁文杰称，虽然陆方一再强调此举针对少数人，然而一旦鼓励民众用思想或是言论去检举他人，这个“风潮”很可能停不下来，届时牵涉到的就不会只是少数人。

他还说，大陆相关举措，除了对两岸交流互动制造更多的障碍与伤害、阻挠两岸人民往来交流外，对促进两岸良性交流没有任何的好处。“陆方应该多做一些有助双方良性互动的工作，才是正办。”

大陆国台办星期三（7日）在官网新增“依法惩治台独顽固分子”栏目，其中还增设举报邮箱，开放外界举报台独线索和罪行等。大陆公安部网站当天也同步新增“依法惩治台独顽固分子”专栏。