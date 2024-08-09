英航10月下旬停飞往来北京航班

英国航空宣布，将在10月下旬停飞伦敦至北京的航班，但未详细说明原因。

综合路透社和彭博社报道，英国国际航空集团（IAG）旗下的英国航空星期四（8月8日）表示，将从今年10月26日暂停飞往北京的航线，直至2025年11月，届时公司将重新考虑是否恢复该航线。

英国航空说，每天飞往上海和香港的航班不受影响。公司没有透露是否会推出一条新航线来取代北京航线。

英国航空于1980年首次开通飞往中国大陆的航班，直到2020年冠病疫情爆发后停飞。英国航空在2023年恢复了飞往北京和上海的航班。

在宣布暂停北京航线的数日前，英国航空刚取消了每天飞往香港的两个航班中的其中一个。

由于需求放缓以及绕飞俄罗斯领空导致飞行时间延长，多家航空公司已经减少了飞往中国的航班。维珍航空在上个月宣布，将从10月起暂停飞往上海的航线。澳洲航空则以需求疲软为由削减了悉尼至上海的航线。

英国航空今年1月曾表示，将把会讲中文的乘务员人数增加一倍，达到100人，以满足高端休闲旅游的强劲需求。英国航空当时称，每周有11个航班飞往中国大陆。

IAG首席执行官加列戈（Luis Gallego）本月则表示，集团目前看到中国和更广泛的亚洲地区的疲软。包括德国汉莎航空公司在内的航空公司也指出，欧洲与中国大陆之间的需求正在放缓。

报道称，自防疫限制解除后，中国至欧洲航线的客运量恢复得非常缓慢，目前该航线上的许多航班都由中国航空公司主导。