港政务司长访京借鉴经验 研究推行爱国主义教育策略

在北京进行访问的香港政务司司长陈国基拜访中共中央宣传部和中国教育部，并参观中国共产党历史展览馆，了解并借鉴国家落实《中华人民共和国爱国主义教育法》的经验，以制订及实施切合香港情况的爱国主义教育策略和工作计划。

根据港府新闻公报，陈国基一行星期三（8月7日）至星期四（8日）访问北京，并在星期三与中共中央宣传部分管日常工作的副部长胡和平会面，就香港与大陆推展爱国主义教育交流意见。

陈国基说，国家源远流长的历史和深厚的文化底蕴，为爱国主义教育工作提供坚实的基础，港府会持续加深香港市民对国家各方面发展与成就的认识，加强他们的国民身分认同和民族自豪感。

陈国基一行随后参观中国共产党历史展览馆。陈国基说，他们一行回港后会与“爱国主义教育工作小组”分享展览馆所见所闻，结合工作小组在港考察爱国主义教育基地所得，以及从社会各界听取的意见，研究如何更好凝聚及发挥政府与民间力量，在推行爱国主义教育的进程中做好硬件、软件并重，进一步增强香港市民对国家和民族的认同感、归属感和自豪感。

陈国基一行星期四与中国教育部港澳台办公室主任、国际合作与交流司司长杨丹会面，就香港与大陆在学校层面推行爱国主义教育交流意见。

陈国基说，现在香港的国民教育和国家安全教育已融入爱国主义教育的元素和精神，是学校课程不可或缺的部分。教育局会继续推动全港学校做好爱国主义教育，包括加强教师培训、强化学生国情学习，以及举办联校国民教育活动、中华文化体验活动和大陆交流考察团，培育年轻一代深刻认识世界发展大势，深入了解中国的历史文化和现实国情，厚植家国情怀。

陈国基一行也到访特区政府驻京办，并与在驻京办实习的在京港生交流。陈国基勉励学生继续积极装备自己，将来为国家及香港的高质量发展作出贡献。