台体育署不排除对国际拳总进一步提告可能性

台湾官方星期五（8月9日）公布，曾针对拳击选手林郁婷性别质疑事件，向国际拳击协会（IBA）发出警告信函，后续将与选手、律师以及国际奥委会讨论，如何采取对国际拳总进一步的提告。

台湾教育部体育署在官网新闻稿说，中华奥会于8月4日接到国际拳总，将于隔日针对林郁婷及阿尔及利亚选手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif）的参赛资格召开记者会。

新闻稿称，为了避免国际拳总擅自揭露选手个资、恶意中伤，企图干扰赛事，台湾体育署表达支持中华奥会当日迅即委请律师发出警告信函，提醒国际拳总举行的国际记者会，揭露林郁婷选手的个人医疗隐私与资讯，这些行为属于非法，而且违反欧盟个人资料保护法，将造成选手之权益与声誉，应立即停止不法行为。

体育署说，警告信函对隔日的国际拳总记者会内容，产生一定的遏阻警告效果。“也感谢在赖总统全力支持选手的指示下，透过中华奥会聘律师发警告信函至国际拳总，目前初步有达到预期效果。后续将于赛后与选手、律师以及国际奥会会商讨论，如何采取对国际拳总进一步的提告。”

体育署也公布，自从林郁婷选手2023年第一次被IBA世锦赛取消资格后，由于杭州亚运与巴黎奥运参赛在即，具运动医学专长的体育署长郑世忠立即召集医学、运动禁药、运动心理咨商、运动管理专家一同开会，并在第一时间为郁婷进行全身医学检查，确认参赛资格没问题。

新闻稿称，该次会议也达成重要结论，在尊重选手意愿及隐私保护前提下，确保选手杭州亚运与巴黎奥运参赛资格。同时决定未来回应方向，以降低外界不必要干扰为最高原则，全力协助林郁婷争取亚运金牌与巴黎奥运参赛佳绩。

体育署说，巴黎奥运期间，体育署郑世忠署长协调中华奥会多次主动与国际奥会开会，取得国际奥会对林郁婷坚定支持的立场。新闻稿称，既然主办单位国际奥会已完全确认林郁婷的参赛资格，便不需要再为参赛资格去揭露隐私做说明，“更不需理会其他不相关组织与个人所散发错误讯息”。

路透社早前报道，国际拳总星期一（8月5日）称，林郁婷和伊曼内·凯利夫因性染色体测试不符合参赛资格，被取消2023年世界锦标赛参赛资格。

国际奥委会以检测结果武断且不合法为由，拒绝接受由国际拳总指示进行的检测结果。

这起事件引发关于在公平与安全之间取得平衡的讨论，特别是在女子运动项目。在女子运动赛事中，性别发育异常所产生的竞争优势，可能会有潜在危险性。