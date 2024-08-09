中国7月自然灾害致直接经济损失逾768亿人民币

今年7月，中国发生暴雨洪涝和台风等自然灾害，造成全国2639.8万人次不同程度受灾，因灾死亡失踪328人，直接经济损失达768.5亿元（人民币，下同，141亿新元）。

据中国应急管理部星期四（8月8日）在官网发布的新闻稿，今年7月，中国自然灾害以暴雨洪涝、台风和地质灾害为主，风雹、地震、森林火灾等也有不同程度发生。

新闻稿显示，各种自然灾害共造成全国2639.8万人次不同程度受灾，因灾死亡失踪328人，紧急转移安置110.3万人次；倒塌房屋1.2万间，损坏房屋15.7万间；农作物受灾面积2420.6千公顷；直接经济损失768.5亿元。

根据新闻稿，中国7月共出现七次强降雨过程，平均降水量132.9毫米，较常年同期偏多11%。中国21条河流发生有实测资料以来最大洪水，河南社旗、山东平邑、湖南衡山等33个气象站日降水量也突破历史极值。

应急管理部透露，作为中国主要经济作物产区之一的河南7月中旬遭遇极端强降雨，南阳社旗县、唐河县等地严重受淹，农作物受灾面积1130余千公顷，部分在田作物因积水浸泡绝收。

新闻稿还指出，台风“格美”的登录给湖南等地带来极端强降雨，引发的洪涝和地质灾害造成湖南郴州、衡阳、湘潭等地121.6万人不同程度受灾，因灾死亡失踪94人，紧急转移安置9.6万人，直接经济损失86.1亿元。