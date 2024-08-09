王亚平等58位中国专家代表受邀在北戴河休假

中国官媒星期四（8月8日）发文说，女航天员王亚平等58位优秀专家人才代表受中共中央、中国国务院邀请，本月在北戴河休假。

新华社在《爱国奋斗 逐梦复兴——党中央、国务院邀请优秀专家人才代表北戴河休假侧记》中介绍，8月1日至7日，受党中央、国务院邀请，58位来自自然科学、工程技术、哲学社科、文化艺术等领域的优秀专家代表齐聚渤海之滨。

今年的休假队伍中，有10位专家曾荣获“国家卓越工程师”称号。

文章称，专家住地宾馆的大堂墙面上，悬挂着一幅幅“国之重器”“国之利器”的照片，彰显出近年来中国科技工作者坚持自主创新所取得的一系列重大科技成果。

王亚平驻足观看照片，深有感触。“我们身处在一个呼唤人才也造就人才的光辉时代，推进着一项需要人才也孕育人才的伟大事业。中国航天人要把个人理想与祖国命运融为一体，把航天事业作为报效祖国的舞台，坚信拼搏奋斗才是人生最大的幸福。”

文章介绍的其他优秀专家人才代表包括贵州省地矿局首席科学家周琦正，中国科学院院士、清华大学教授姚期智，2023年度国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士薛其坤，中国歌剧舞剧院艺术总监山翀，中国工程院院士、河南农业大学教授康相涛，山西大学副校长程芳琴，北京城建集团总工程师李久林，湖南科技大学海洋实验室主任万步炎，新疆医科大学附属中医医院主任医师李风森，青海大学省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实验室主任、研究员赵新全，中国社会科学院中国历史研究院副院长李国强。

文章称，8月3日下午，古朴典雅的会客厅中，专家们围坐一起，开展热烈的小组讨论。

中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇8月3日受中共总书记习近平委托，看望慰问暑期休假专家，代表党中央、国务院向全国各条战线、各个领域的广大专家人才致以诚挚问候，强调要弘扬科学家精神，勇担历史重任，为建设教育强国、科技强国、人才强国，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业再立新功。

地处河北省秦皇岛市的北戴河，曾是中国的“夏都”。中共中央从1953年至1965年，几乎每年夏天都在当地举行会议。北戴河办公曾一度中断，到1984年恢复。

2003年中共取消暑期办公制度，但现任和前任领导人暑期到北戴河休养的惯例延续至今，他们也会在休养之余碰头聚会，就当下问题交换看法。

北戴河聚会因此被视为中国高层政治日程的一个特殊时间点。不过，由于中国官媒鲜少直接披露高层在北戴河的消息，外界只能透过其他相关报道推测“北戴河时间”。除了高层在北戴河看望暑期休假专家的报道，河北省领导通常也会在聚会前夕前往当地调研，督促安保工作。