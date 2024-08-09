港府举办三中全会精神研习会

香港特区政府星期五（8月9日）举办中共二十届三中全会精神研习会，特首李家超主持会议，司局长等主要官员参会。

据香港特区政府新闻处网站，李家超向与会者阐述了二十届三中全会的重要性和《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（下称《决定》）的内容，以及对香港未来发展的意义。

李家超说，二十届三中全会研究了国家进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，对香港以至全世界都有深刻影响，其中多项重要内容与香港相关。全会不单引领国家迈向中国式现代化和高质量发展，对香港的长远发展、长治久安也同样至关重要。

他说，香港在国家改革开放中一直扮演积极角色，作为中国联通世界的“超级联系人”和“超级增值人”，香港更发挥着“走出去”和“引进来”的重要作用。面对百年未有之大变局加速演进，香港特区将更积极融入国家发展大局并充分发挥特区的独特优势，实现自身突破，以香港所长，贡献国家所需。

李家超认为，特区政府官员需将二十届三中全会精神融会贯通在日常工作中，为促进国家与香港的高质量发展和中国式现代化建设而努力。特区政府也会致力把握机遇，在发展中巩固和增强优势，推进香港由治及兴，为中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。

香港特区政府政务司司长陈国基、财政司司长陈茂波、政制及内地事务局局长曾国卫和公务员事务局局长杨何蓓茵也作了分享。