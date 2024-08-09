钢铁和铝制造商促加拿大政府对中国产品征收关税

加拿大钢铁和铝生产商敦促政府立刻对中国产品征收新关税，并称来自中国的金属正大量涌入加拿大市场，当地就业因此面临威胁。

据彭博社报道，加拿大钢铁生产商协会主席兼首席执行官科布登（Catherine Cobden）星期四（8月8日）在渥太华举行的新闻发布会上说，美国和墨西哥已经着手提高对中国铝和钢征收关税。

她说：“中国不按规则办事。政府不应抱有任何幻想。我认为钢铁行业就是一个非常鲜明的例子。十多年来，我们一直感受到中国产能过剩所造成的破坏性影响。”

此前，加拿大就限制中国电动汽车进口的措施公开征求意见，30天征求期于本月初结束。上述限制措施包括评估上调关税，以便跟美国和欧盟步调一致。加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）在磋商期间与钢铁和铝生产商会面，似乎也正在考虑对电动车以外的产品征税。

目前，加拿大政府正在评估意见征询结果，尚未透露何时宣布决定。

彭博社对加拿大统计局数据的计算结果显示，加拿大2023年从中国进口的钢铁及铝产品总额约为56亿加元（54亿新元）。虽然这低于2022年近72亿加元的进口额，但比2010年至2020年期间的平均水平高出近70%。

数据显示，加拿大去年从中国进口的钢铁和铝产品数量是平均水平的两倍多。

加拿大铝业协会主席兼首席执行官西马德（Jean Simard）在新闻发布会上说，美国和墨西哥所采取的征税行动，使加拿大成为中国进入北美唯一的免关税入境点。他担心这将对加拿大最重要的贸易伙伴美国造成伤害，并最终损害加拿大自己的利益。

今年以来，“产能过剩”已成为中国与西方国家交锋的新领域。方慧兰曾指责中国实行“蓄意的、国家主导的产能过剩政策”。