传中国一慈善机构负责人要求患儿家属陪睡 官方展开调查

针对网传中华儿慈会9958儿童紧急救助项目河南团队负责人雷某要求患儿母亲陪睡才捐款，中国民政部派驻中华少年儿童慈善救助基金会工作组称，正在对此进行全面调查。

综合央视新闻、澎湃新闻和海报新闻等报道，有网民在网上爆料，雷某让患病孩子妈妈“陪他睡一次，给一点捐款；再睡一次，再给点捐款，直到把患病孩子拖死，把捐款吞了”，引起社会关注。

中国民政部派驻中华少年儿童慈善救助基金会工作组星期五（8月9日）说，工作组已关注到儿慈会9958项目河南“救助站”负责人雷某涉嫌职务犯罪一事，正在对此进行全面调查。

报道称，今年2月，雷某因涉嫌职务犯罪被有关监察机关立案调查并采取留置措施，5月已移送检察机关审查起诉。

工作组负责人说，民政部前期已对儿慈会作出了停止活动三个月的行政处罚，将其列入社会组织严重违法失信名单，目前工作组正在督促指导儿慈会进行深入整改整治。

有官方人士8月5日告诉澎湃新闻，数月前，雷某已因涉嫌职务犯罪接受有关部门调查。目前，案件已被移交至检察机关。

长期关注儿慈会的多名公益人说，去年儿慈会柯某孝骗捐一事案发，儿慈会原副秘书长王某被抓，而雷某和王某关系密切，其也因涉嫌职务犯罪被抓。

中国民政部6月11日通报，经查，2023年6月至8月，柯某孝私自以“儿慈会9958项目”的名义向患儿家长筹集资金，骗取患儿家长钱款近千万元人民币。2023年9月，因涉嫌诈骗，柯某孝被采取强制措施，目前案件已移送司法机关处理。儿慈会副秘书长、9958项目负责人王某涉嫌职务犯罪，经有关监察机关立案调查已移送司法机关处理。