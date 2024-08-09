中国驻美大使：中美大熊猫保护合作不会断档

中国驻美国大使谢锋说，中美大熊猫保护合作不会断档，中美人民友好的大门不会关闭。

据中新社报道，谢锋星期四（8月8日）在美国加利福尼亚州圣迭戈动物园的“熊猫岭”开馆仪式上致辞。旅美大熊猫“云川”和“鑫宝”当天首度正式与公众见面。

他说，加州和圣迭戈与大熊猫有着不解之缘。圣迭戈动物园是美国最早同中方开展大熊猫保护合作研究的机构。过去30年里，中方与圣迭戈动物园的合作取得丰硕成果，帮助将熊猫幼崽存活率从10%提升至90%以上。

谢锋表示，今年恰逢中美建交45周年，“云川”和“鑫宝”的到来传递了明确、重要信号——中美大熊猫保护合作不会断档，两国人文交流和地方合作不会止步，中美人民友好的大门一经开启就不会关闭。

据中国驻美大使馆官网消息，谢锋指出，中美大熊猫保护合作的故事，也是两国人民双向奔赴、相知相亲的最生动体现。早在中美建交前，第一对大熊猫就随着时任美国总统尼克逊的“破冰之旅”来到大洋彼岸，激发了美国民众对中国的兴趣和向往。

他说，加州不仅对大熊猫敞开怀抱，在对华友好交往和务实合作方面也一直走在全美前列。中国是加州第一大贸易伙伴，2023年双方贸易额超过1370亿美元（下同，约1813亿新元）；中国是加州最大的海外旅游市场，预计今年中国游客在加州消费将达21.7亿美元，并在2025年全面恢复到疫情前水平。

他续称，加州是在美华人主要聚居地之一和中国留学生最集中的州之一；加州同内蒙古、江苏、广东、四川是友好省区州，加州有关郡市同中方结有57对友城。大熊猫的到来将为加州对华交往注入新的活力，助力中美关系稳定发展。