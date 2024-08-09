“非核家园”政策转弯？台总统府：断章取义

台湾总统赖清德说“非核家园”不是民进党的意识形态，这句话被指意味着“非核家园”政策转弯。台湾总统府发言人郭雅慧对此表示，遗憾赖清德的谈话又被特定人士断章取义，并称赖清德的致词强调要在事实基础上，以正确的资讯理性讨论，这不只是价值，更是科学。

综合台湾《经济日报》《自由时报》报道，郭雅慧星期五（8月9日）说，赖清德的原文很明确表示，非核家园并非民进党意识形态，而是当年朝野共识且写进“环境基本法”的法定目标。面对全球气候变迁的严峻挑战，委员会也有共识，要建立共同且真实的资讯平台，以弭平资讯落差、避免社会分裂，让台湾社会进一步理性讨论，达成社会共识。

郭雅慧说，执政团队优先发展再生能源，确保稳定供电的目标不会转弯，在此目标下，稳健推动二次能源转型。

郭雅慧称，遗憾在野党有心人士见树不见林，只会操弄政治口水，这并非是理性、务实、科学，也不符合社会期待。

郭雅慧还公布赖清德星期四（8日）在台湾气候变迁对策委员会会议致词的逐字摘录。赖清德说，20几年前在当立委时，跟许多跨党派委员提案制定“环境基本法”，这部法律被称为“环境宪法”也是首次将“非核家园”四个字入法，在第23条条文写道，“政府应订定计划，逐步达成非核家园目标”。

摘录显示，赖清德说，当时虽然是民进党执政，但民进党并不是立法院多数。“环境基本法”能够在朝野共识下完成立法，证明“非核家园”不是民进党的意识形态；“永续发展”才是朝野、不分政党为台湾共同打拼的目标。

“非核家园”长期以来是民进党的“神主牌”之一，民进党2016年二度执政后一直朝此方向迈进。近年台湾各地经常面临停电或跳电问题，民进党政府否认有缺电危机，民间已不再似过去反对使用核电，尤其台湾最引以为傲的半导体产业及人工智能用电量甚大，如今的赖政府虽坚称非核主张不变，但同时强调能源要多元化。

国民党立委李彦秀认为，缺电危机是赖清德2028年连任的最大绊脚石，并称从成立气候变迁对策委员会的竞选政见，再到把拥核的童子贤、李远哲纳入名单，民进党明显是想要通过外部压力挑战自身长期反核的“神主牌”。