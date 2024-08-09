北京官方呼吁市民警惕非法一日游

中国北京官方呼吁即将在暑期出游的市民警惕非法“一日游”和避免“拉练式”旅游。

北京市市场监督管理局星期五（8月9日）在官方微信公众号发文称，暑期过半，北京市市场监督管理局、北京市消费者协会综合开展的旅游消费调查，提醒即将出游的消费者警惕非法“一日游”、合理规划行程。

根据上述提醒，非法“一日游”普遍通过发放传单和网络渠道，尤其是利用社交媒体等网络渠道线上揽客，以低廉的价格和丰富的行程安排吸引游客报名，在实际行程中以强制消费、缩减景点等方式坑害消费者。

北京市监局和北京市消协提醒，消费者特别是老年消费者，在参加“一日游”时，应理性对待平台及社交媒体宣传，通过正规渠道参团，提前确认旅行社、导游的相关资质，合同中约定的个人权益、“一日游”行程等内容并签订合同，在游玩过程中如发现与宣传内容不一致，注意保留相关证据。

北京市监局和北京市消协也说，北京的景区分布广，部分景区所需游玩时间较长且对游客的身体素质有一定要求。外地游客对于这些景区的位置、规模等信息没有概念，往往会被旅行社安排的丰富行程迷惑，被迫体验“拉练式”旅游。老年游客在游玩中应当提前了解游玩景区的情况，根据自身身体状况调整出游时间、每日游玩景点数量，量力而游。

另据《法治日报》报道，随着暑期到来，到北京游客持续增多。为有效应对旅游市场升温形势，全力维护公园景区和周边旅游市场秩序，北京警方通过夏季治安打击整治行动，严打各类涉旅违法犯罪。7月1日以来，已有非法“一日游”、黑导游、黑照相、黄牛倒票等多名涉旅违法犯罪人员被抓获。