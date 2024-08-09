中国证监会据报要求一些券商对债券交易展开合规检查

中国证券监督管理委员会据报要求一些券商检查自身的债券交易活动，对债券交易展开合规检查。

据路透社星期五（8月9日）引述不愿具名的知情人士报道，这些券商均为中国券商，已被要求针对自身债券交易业务的各个部分进行合规检查。

报道称，疲软的中国经济导致投资者离开股市，银行也不断下调存款利率。这让大型银行、保险公司、共同基金、农村金融机构等投资者涌入债券市场。

消息人士称，部分合规检查事宜与四家农村商业银行在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送有关。

中国银行间市场交易商协会星期三（8月7日）在官网公布，江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。交易商协会对上述四家机构启动自律调查。

交易商协会隔天（8日）在官网公布，在交易商协会查处的案件中，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。

在这之后，中国人民银行主管的中国《金融时报》8月9日报道，银行间债券市场交易账户不得出租、出借或转让。