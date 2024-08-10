中国国家金监总局发文规范互联网财险业务

中国国家金融监管总局发布通知，规范互联网财产保险业务，明确互联网财产保险业务范畴、经营条件等，并表示支持财产保险公司依托互联网特定场景开发小额分散、便捷普惠的产品等。

据中国国家金融监管总局官网星期五（8月9日）发布的消息，金监总局称，近年来，互联网财产保险业务发展迅速，在服务实体经济、服务新市民等社会治理领域发挥了积极作用。但发展过程中也暴露出风险管控不到位、线下服务能力不足、业务经营不合规不审慎、产品销售误导、投诉举报集中等问题。

为进一步规范互联网财产保险业务，保护金融消费者合法权益，国家金监总局印发《关于加强和改进互联网财产保险业务监管有关事项的通知》（简称《通知》）。

金监总局称，《通知》作为《互联网保险业务监管办法》配套规范性文件，着力解决互联网财产保险领域存在的突出问题，推动互联网财产保险高质量发展。

《通知》共十六条，重点内容包括：明确互联网财产保险业务范畴。厘清业务边界，金融消费者应通过保险机构自营网络平台的销售页面独立了解产品信息，并能够自主完成投保行为；明确互联网财产保险业务的经营条件。开展互联网财产保险业务需满足偿付能力充足、风险综合评级良好等基本条件。

明确可以拓展经营区域的险种范围。支持财产保险公司依托互联网特定场景开发小额分散、便捷普惠的财产保险产品，严控财产保险公司通过互联网方式拓展机动车辆保险的经营区域，原则上不得将农业保险、船舶保险、特殊风险保险等通过互联网方式拓展经营区域，严禁财产保险公司将线下业务通过互联网方式拓展经营区域。

《通知》也明确了开展互联网财产保险业务在经营规则、风险管理、内部管控、落地服务等方面的监管要求，重点对落地服务明确细化要求。要求建立独立有效的风险内控体系，加强落地服务机构管理，强化对于政策性、属地性强险种的落地服务要求。