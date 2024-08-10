由前高官率领的日本跨党派议员团下周访台

由前国防部长石破茂和前外交部长前原诚司率领的日本跨党派议员团，将于下周访问台湾。

台湾外交部星期五（8月9日）在官网发布文告说，由日本跨党派国会议员组成的“思考日本安全保障议员之会”将于8月12日至14日访台。

这次访问团由日本前防长石破茂和前外长前原诚司担任团长，团员包括前防长中谷元、前副防长长岛昭久和渡边周，以及前首相辅佐官北神圭朗等六名众议员，外交部对访团赴台访问表达诚挚欢迎。

台外交部说，在台期间，访问团将与正副总统赖清德和萧美琴会面，并将拜会前总统蔡英文、国安会秘书长吴钊燮、外交部长林佳龙、国防部长顾立雄和台湾日本关系协会会长苏嘉全等人，就促进台日安全保障等议题交换意见。

台外交部指出，这次“思考日本安全保障议员之会”访问团团员皆为熟悉国防安全和区域情势的专家，并曾在日本政府部门担任防长和外长等重要职务。

台外交部说，在当前威权主义国家不断挑战以规则为基础的国际秩序，造成区域紧张情势持续升温的状况下，外交部期盼借由此团访台交流促进台湾与日本等理念相近国家的合作，并强化全球民主阵营的韧性，共同维护台海及印太区域的和平稳定与繁荣发展。

另据日本放送协会和共同社报道，致力于安全问题的日本跨党派国会议员团，将从8月12日起对台湾进行三天访问。成员包括日本自民党前干事长石破茂、前防长中谷元、以及实现教育无偿化之会党主席前原诚司等。

上述议员团访台期间，计划与台湾总统赖清德等官员举行会谈，探讨如何做好准备，防范台湾发生不测事态。