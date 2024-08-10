恒大缺乏重大新投资 清盘人尚未觅得重组方案

陷入财务危机的中国恒大集团发布最新复牌进展，指公司缺乏重大新投资，流动资金及其他内部资源仍然有限，清盘人目前尚未觅得重组方案，公司将继续停牌。

据中国恒大集团星期五（8月9日）在港交所发布的季度更新公告，清盘人说，自委任清盘人及股份暂停买卖以来，清盘人专注调查本公司的业务及事务，并采取措施维护及变现本集团的资产，务求向集团债权人及其他持份者返还价值，包括启动8月公告中披露的诉讼，目前诉讼正在进行中。

该诉讼指的是，清盘人8月5日公告，向七名被告收回公司声称为误报的2017年度至2020年度各财政年度的财务报表支付的股息及酬金，共约60亿美元（79亿新元）。七名被告包括创始人许家印、前行政总裁夏海钧、前首席财务官潘大荣、许家印之配偶或前配偶丁玉梅，以及三个与许家印及丁玉梅有关联的实体。

清盘人说，尽管已从公司资产获取少量价值的回收，公司的流动资金及其他内部资源仍然有限。考虑到本公司的债务水平以及本集团业务及营运所面临的挑战，在公司缺乏重大新投资的情况下，清盘人目前尚未觅得可促成本公司满足复牌指引并恢复股份买卖的重组方案。公司继续停牌。

恒大系公司均深陷债务泥潭。恒大集团今年1月面临清盘呈请，这家陷入债务危机的公司至今未能提出对230亿美元离岸债务进行重组的计划。

此外，恒大新能源汽车集团有限公司星期一（8月5日）公告，附属公司恒大新能源汽车（广东）有限公司及恒大智能汽车（广东）有限公司进入破产重整程序。恒大集团母公司广州市凯隆置业则在隔天（6日）被广东万和新电气股份申请进行破产清算。