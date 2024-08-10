马祖迎首团陆客 台陆委会欢迎更多陆客到金马旅游

马祖星期五（8月9日）迎来“小三通”恢复后的首个中国大陆客旅游团。台湾的大陆委员会当天回应时说，欢迎更多陆客到金马旅游。

据中新社报道，搭载30名旅客的“安麒6号”轮星期五上午从福州马尾琅岐码头出发，驶向马祖福澳，其中包括七名赴马祖旅游的大陆旅客。这是福马“小三通”客运航线去年复航后迎接的首个赴马祖旅游团。

综合台湾《联合报》《中国时报》等报道，上述大陆旅游团将在马祖进行三天两夜旅游，走访南竿北海坑道、马祖酒厂、妈祖巨神像、北竿战争和平纪念公园、芹壁聚落等马祖知名景点，预计星期天（11日）上午返回大陆。

连江县交通旅游局长刘性谦说，这是继6月福马踩线团后首个访台陆客团。该团包括一名领队和六名团员，以旅游名义，由地区合法旅行社将资料上传至台移民署网站申请团体签证，移民署审核通过，让他们顺利赴台。

马祖观光协会理事长孙孝豪说，该团8月5日循正常程序申请团体签证，8日获准赴台。七人分别是两男五女，团员皆为公司员工，背景涵盖贸易、旅游等产业。除旅游外，他们也将考察两岸合作商机。孙孝豪透露，未来还会有更多陆客团到马祖旅游，目前他们正在整理资料准备递交申请。

金门旅游业者表示，两岸如今已就阻碍开放陆客赴金旅游的绊脚石0214渔船事件完成协商，被滞留大陆的胡姓钓客也已在8月7日返台。既然陆方已展现出善意，攸关金门民生经济的观光旅游也应尽速恢复，“金厦本一家、共饮一江水”，不能只独厚马祖。

国民党金门籍立委陈玉珍说，开放陆客赴金门观光是所有乡亲的共同期待，她8月底将前往北京再沟通协商，相信陆客赴金门旅游指日可待。

台陆委会星期五晚间说，乐见陆客到马祖旅游，并欢迎更多陆客到马祖、金门旅游。台海基会则回应说，乐见首个陆客团到马祖旅游，期待两岸逐步恢复健康有序的交流。

上述大陆旅游团到马祖前，福州市旅游协会会长韩鸣6月29日至7月1日组团前往马祖踩线，之后表示这次考察让他发现两地合作发展旅游大有可为。