中国特使据报抵缅 中国外交部：不愿看到缅甸生战生乱

缅北局势紧张之际，中国外交部亚洲事务特使邓锡军据报已抵达缅甸首都。中国外交部没有证实上述消息，但称中方不愿看到缅甸生战生乱，始终坚持以自己的方式引导劝促缅甸各方停火止战。

中国外交部发言人毛宁星期四（8月9日）主持例行记者会。记者提问，据缅甸官方媒体报道，邓锡军已于周四抵达内比都。此前，缅甸军政府东北军区司令部刚刚失守。中方能否证实此访？可否提供更多信息？此外，原定本周四应在中国举行新一轮和平谈判，对缅甸军政府和“三兄弟联盟”进行调解，但军政府并未派员参加。中方能否确认此事？

毛宁回应说，中方不愿看到缅甸生战生乱，真心希望缅甸和缅北局势尽快恢复稳定，始终坚持以自己的方式引导劝促缅甸各方停火止战，通过对话协商解决问题，早日实现民族团结和国家的稳定、发展。中方将继续积极劝和促谈，为缅甸和平进程提供力所能及的支持和帮助。

缅甸媒体《伊洛瓦底》（The Irrawaddy）引述消息人士报道，在军政府上周失守掸邦北部腊戍的东北司令部后，邓锡军已于星期四（8日）抵达内比都。

报道称，缅甸军政府原定近期与若开军（Arakan Army）、德昂民族解放军（Ta’ang National Liberation Army）和缅甸民族民主联盟军（Myanmar National Democratic Alliance Army）在昆明举行会谈。

但由于掸邦、曼德勒和若开邦等地区陷入战火，上述会谈未能如期举行。中国政府因此派遣特使与军政府领导人会面。

消息人士说： “我认为他（邓锡军）的到来是为了再次向缅甸政权施压，迫使缅甸政权按照中国的意愿行事。”

缅甸北部的民族地方武装组织去年10月底向缅军发动攻击，中国今年初从中斡旋使军方和民地武达成停火协议，但民地武最近再度向军方发动攻击。

6月底以来，民地武在曼德勒省通往云南省的公路沿线发动攻势后，缅北掸邦就一直饱受冲突影响。