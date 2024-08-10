港文体旅局长盼落实大陆奥运队本月内访港

香港文化体育及旅游局局长杨润雄受访时说，希望落实中国大陆巴黎奥运会代表团在本月内访港。

综合香港电台和《星岛日报》报道，杨润雄星期六（8月10日）在港台节目上说，目前仍在商讨大陆巴黎奥运队访港事宜，希望相关行程能在本月内成事。

在谈及巴黎奥运会女子重剑个人赛冠军江旻憓在宣布退役后，将于星期天（11日）加入赛马会出任对外事务助理经理，杨润雄说，运动员始终有退役的一日，江旻憓已参加三届奥运会，也曾受伤，因此绝对支持和尊重她的选择。

他表示，赛马会是好雇主，希望江旻憓加入后能充分发挥所长，透过赛马会贡献社会。

杨润雄说，香港队在巴黎奥运会的出色表现，充分显示香港有能力培养出优秀运动员，在世界舞台争取好成绩。

他指出，政府在过去五至10年间投放在体育的资源和政策方向正确，包括从精英化、盛事化、普及化三个方向推动体育发展。以剑击为例，在本届获得奖牌的运动员已参加过两至三届奥运会，反映培养精英运动员要长时间投入。

杨润雄认为，近年家长对子女参与全职运动事业的态度有所转变，与政府协助精英运动员退役后生活也有关系。

港媒此前引述消息人士报道，中国奥运会代表团将于本月底访问香港，当中包括多名金牌运动员。香港市民届时将有机会在湾仔伊利沙伯体育馆和维多利亚公园游泳池，与他们有近距离的接触。

中国奥运会代表团在奥运后访港始于1988年首尔奥运会。之后每一届奥运会都会派人员赴港与市民交流，至今从未间断。