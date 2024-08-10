中国火箭末级太空解体为数百块碎片 分析人士担心影响卫星

中国首批18颗低轨卫星发射升空后，执行此次任务的长征六号改运载火箭末级在太空中解体。分析人士说，火箭末级破裂为700多块碎片，使地球轨道高流量区域逾1000颗卫星面临危险碰撞的风险。

负责项目的上海垣信卫星科技星期二（8月6日）在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空。千帆极轨01组18颗卫星是“千帆星座”首批组网卫星。

据路透社报道，长征六号改运载火箭末级似乎在展开有效载荷后不久发生爆炸，破裂成多块碎片。美国太空追踪公司LeoLabs星期五（9日）估计，目前为止至少有700块碎片。

LeoLabs认为，碎片数量很可能超过900块，是有史以来规模最大的解体事件之一。分析师说，碎片形成的碎片云将持续数年。随着碎片云的消散，碎片数量可能还会增加。

按以往类似任务的经验，火箭的使命完成后，末级会被留在太空中，变成太空垃圾的一部分。

目前尚不清楚此次火箭末级解体是因与其他物体相撞，还是因机载未使用的火箭燃料爆炸所造成的。

弹弓航空航天公司（Slingshot Aerospace）战略副总裁沙弗（Audrey Schaffer）说，有1100多颗卫星和其他太空物体可能与火箭碎片相撞。她说：“未来三天内，预计有1100多次相撞距离小于5000米。”

沙弗说，其他太空物体无法躲避火箭碎片，因此许多分析家担心太空中会发生连环碰撞。

报道称，另一枚长征六号运载火箭末级也曾于2022年在太空中解体，并产生数百块碎片，引发西方国家和太空可持续发展倡导者对中国的批评，称北京应该对火箭废体进行更好的处理。

沙弗坦言，中国火箭再次出现同样的问题令人失望，并称此类可避免的事件不应该再发生。

中国打造的“千帆星座”是中国正在建设的低轨卫星互联网星座计划之一，旨在与美国太空探索技术公司SpaceX旗下的星链（Starlink）项目匹敌。