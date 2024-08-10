大陆推多项国安法 台海基会吁赴陆民众谨言慎行

中国大陆近期推出多项国安法，台湾海峡交流基金会呼吁到访大陆的台民众要谨言慎行。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，大陆近年制定或修订多项国家安全相关法规，包括2023年7月起实施的《反间谍法》（修订）、《对外关系法》，以及今年元旦实施的《爱国主义教育法》、5月实施的《保守国家秘密法》，以及6月21日针对台湾实施的《关于依法惩治台独顽固分子分裂国家、煽动分裂国犯罪的意见》等。

台湾海基会副秘书长蔡孟君星期五（8月9日）在背景说明会上说，中国大陆9月起实施《保守国家秘密法实施条例》，该条例是针对今年5月起实施的《保守国家秘密法》所制定的实施条例。其中两条的重点将保密意识纳入国民教育体系，强化对全社会大众灌输保密意识，并对保密有功的人员给予表彰跟奖励。

蔡孟君指出，大陆目前有三所台商子弟学校，条例实施是否会对课程产生影响，海基会将持续密切关注。

她说，相关条例也提到对举报有功者给予表彰和奖励，在举报有功的情况下，可能助长“大陆间谍就在你身边”的相互猜疑风气，增加在陆台民众的安全风险，因此再次提醒赴陆经商和旅游的台民众谨言慎行，以保护自身安全为最高原则。

对于大陆国台办8月7日在官网设立“依法惩治台独顽固分子”专栏，并附有举报邮箱，蔡孟君说，相关举措对推进两岸关系的良性发展没有任何帮助，反而加深民众的疑虑，增加交流的阻碍，招致台湾民众的反感。