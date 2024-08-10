中国央行：租金是影响住房价值的核心变量

中国央行在一份报告中提出，支持住房租赁产业可持续发展，并强调租金是影响住房价值的核心变量。

中国人民银行星期五（8月9日）发布2024年第二季度中国货币政策执行报告。

报告称，近年来房价预期发生重大变化，市场利率水平和贴现利率也趋于下行，房租折现对房产价值的影响愈发受到关注。“租售比”，即房租与售价之间的比值，是衡量住房价值的简化指标，近年来总体回升。但该指标是静态的，假定了未来租金不变。实际上，对于长期持有的住房资产，租金的增长率也很重要，会增厚租赁住房的收益回报。

报告认为，长期看租金仍有望稳步上涨，过去十年中国居民消费价格指数（CPI）中，房租分项年均上涨超1.2%。若假定未来仍能长期保持这样的租金增长率，相较于既定的购房成本，租赁住房总的收益率在静态租售比基础上有望提升至3%以上，将高于多数资产回报率。

根据报告，当前中国住房租赁产业仍处于起步阶段，房地产市场也处在调整的特殊时期，需要发挥金融和其它政策合力，通过盘活存量去库存培育住房租赁产业。近期中国央行在原租赁住房贷款支持计划的基础上，完善推出了保障性住房再贷款。

报告指出，截至6月末，金融机构已发放247亿元（人民币，下同，45亿新元）租赁住房贷款，保障性再贷款余额为121亿元，后续贷款投放有望进一步加快。同时，各地方政府还在财税、土地、配套设施等方面提供了支持政策，这些都能起到降低企业成本、增强住房租赁产业商业可持续性的作用。

报告提到，下阶段要继续发挥好支持政策对住房租赁产业的推动作用，完善住房租赁金融支持体系，同时充分调动市场化机构的积极性，通过更多社会资金的投入，建立可持续发展的商业模式，支持存量商品房去库存，助力推动房地产行业转型发展。