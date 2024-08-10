云南倡导中共党员干部错峰出行 尽可能让路于游客

中国云南省迪庆州官方称当地已进入暑期旅游高峰，并倡导中共党员干部尽量错峰出行，尽可能让路于游客。

云南迪庆州委州直机关工委星期四（8月8日）通过“共青团迪庆州委”微信公号发布一份倡议书。

倡议书指出，今年7月以来，当地进入暑期旅游高峰，人流、车流持续大幅增长，加之香格里拉城区实施污水集中整治项目，景区景点、道路交通管理都面临巨大挑战。

倡议书倡导机关中共党员干部上下班尽量选择步行、骑自行车、公共交通等“绿色交通”出行方式；尽量错峰出行，尽可能让路于游客，“将我们熟悉的景色，留给远道而来的游客”。

倡议书说，要争做遵德守礼、友善待客的主人，让游客灿烂美好的心情始于暖心的问候和温情的笑脸。公安、交警等部门在接警出警、事故处理等过程中要增强文明执法、人文关怀力度；文旅部门要耐心细致对待游客投诉，静心倾听游客合理诉求，耐心解决误解和纷争。

倡议书还说，全体中共党员干部要自觉爱护环境卫生，不在公共场所高声交谈，需要排队时自觉遵守秩序，在停车、购物、等待服务时主动谦让游客，让游客感受“好客的香格里拉”。

迪庆藏族自治州人民政府官网资料显示，迪庆藏族自治州位于云南省西北部，滇、藏、川三省区交界处。独特的地理位置、多元敏感的自然环境和复杂多样的气候环境，造就了迪庆丰富的自然生态旅游资源。