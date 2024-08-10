乌鲁木齐官方：8月起一年内成交住宅用地 房企不再配建保障性住房

乌鲁木齐市建设局公告，促进当地房地产市场发展新措施，当中包括从8月起一年成交的住宅用地，房地产企业将不配建保障性住房。

乌鲁木齐市建设局星期五（8月9日）在官方微信公众号“惟民建城”上，发布乌鲁木齐市政府印发的《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的十六条措施》（以下简称《措施》）。此文件在发布之日起实施，有效期为一年。

在完善住房保障体系，更好满足群众刚性住房需求方面，《措施》提出，调整保障性住房配建政策。从2024年8月1日至2025年7月31日挂牌成交的住宅用地，房地产企业不再配建保障性住房（公共租赁住房、经济适用房等）。对已配建的经济适用房，在满足现有申请群众需求的前提下，房地产企业可缴纳土地出让金转为普通商品住房自主销售。

在提升住房供给品质，有力支持群众改善性住房需求方面，《措施》鼓励建设高品质住房。探索配置户属生态庭院（空中花园）、空中共享平台等室外场地，融合新技术、新材料、新科技建设一批高品质住房。生态庭院、空中共享平台不计入容积率及住房产权面积。

至于支持商品住房消费，切实减轻群众购房压力，《措施》要求调整商业性个人住房贷款利率和最低首付款比例。取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限，银行业金融机构结合实际合理确定利率水平。首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付比例调整为不低于25%。

对于优化政务服务水平，提振房地产市场信心，《措施》提到，加快办理前期用地手续。土地出让竞买保证金按照20%确定；房地产开发企业在完成首期50%土地出让金付款后，即可办理立项备案、规划用地许可、规划工程许可、施工许可，确保及时开工建设。