宁德时代首席营销总监：绝不造车也不卖车

中国最大的电动车电池制造商宁德时代首席营销总监（CMO）罗坚表明，宁德时代绝对不会造车，也不会卖车。

综合财联社和上海证券报报道，宁德时代新能源生活广场星期六（8月10日）在四川成都正式开业。宁德时代CMO罗坚在开业仪式回应记者询问时表明，“宁德时代坚决不造车，这是肯定的，绝对是要贯彻下去的”。

罗坚表示，宁德时代未来既不造车也不会卖车，宁德时代这次搭建新平台是为了方便消费者能够一站式去看所有品牌的新能源汽车。宁德时代的分内之职，是帮助公司客户做好生意。

作为全球首创新能源车品牌馆，宁德时代新能源生活广场首批入驻41家车企品牌70余款车型，到2024年底或将有超100款车型入驻，成为搭载宁德时代电池的“最全线下车库”。

罗坚也说，宁德时代也不会效仿华为的“Hi模式”（Huawei Inside）， 搞“CATL Inside”。这是包括部分媒体在内的外界解读，宁德时代不会采用像英特尔早年的市场策略，并不希望简单地给新能源汽车贴上一个宁德时代的标签。

另据中国经济网报道，宁德时代董事长曾毓群曾在去年3月举行的2022年度业绩说明会上，就造车问题明确表态，“我们会为造车企业做好基础工作，不会去造车，同时也会不断创新商业模式，在围绕电池服务领域进行拓展”。