传华为常务董事余承东使用三折叠屏手机

中国通讯设备巨头华为传将推出三折叠屏手机之际，社交媒体近期流传华为常务董事余承东在操作一款三折屏手机的图片，引发热议。

综合观察者网、每日经济新闻等报道，多名中国数码博主星期五（8月9日）在社交媒体上传余承东在飞机商务舱操作手机的图片，图片中的手机有两条折痕，不少博主猜测该手机是华为尚未公布的三折屏新机。

网传图片显示，该手机屏幕显示的内容疑似微信页面，左侧屏幕显示的是消息列表，右侧屏幕则显示对话框及浏览的网页内容。

右侧手机壳内似乎有手写笔放在卡槽内，不少博主据此猜测新机可能支持手写笔功能。

自2019年发布第一款折叠屏手机华为Mate X以来，华为已推出十款折叠屏手机，包含横向外折、横向内折、竖向小折叠等多种形态。

今年以来，针对华为将推出“三折叠屏手机”的消息不断。此前华为注册的专利中就有可折叠的电子设备及壳体装置相关的内容，其中包含三个壳体和三折结构。

余承东7月15日在“与辉同行”直播间中透露，华为下一代折叠屏历经五年研发，即将面世。“下一代的折叠屏，别人都能想得到，但做不出来。我们已经想了五年了，终于可能快要出来了。”

外界猜测，余承东提到的新品可能就是华为的三折屏手机。

《科创板日报》星期五引述消息人士透露，华为三折屏新机已投入生产，“预计售价会很高，量不会很大。目前技术成熟度到底怎么样，还不知道。更多的是作为大骚肌肉的产品，带一波关注度。”

业界7月份也传出消息称，预计这款三折屏手机将在9月发布，起售价可能近2万元（人民币，3700新元）。

一位屏幕方面的业内人士分析，从屏幕角度看，三折屏手机对屏幕材料要求更高，且寿命更是巨大难点。当被问及三折屏的成本时，他回应称：“要根据项目、数量来衡量，目前来看，起码两倍不止。”