台行政院长：非核家园非神主牌 是朝野共识

台湾总统赖清德称非核家园不是民进党的意识形态后，引发在野阵营质疑能源政策转弯，台湾行政院长卓荣泰则澄清道，非核家园不是民进党“神主牌”，而是朝野共识、政府依法要朝向的目标。

赖清德星期四（8月8日）在首场气候变迁对策委员会上致辞时说，非核家园不是民进党的意识形态，是写在《环境基本法》第23条的法定政策目标，但遭在野党立委质疑政策转弯，与行政院论述不同。

民众党立法院党团总召黄国昌说，卓荣泰曾说非核家园是民进党的价值，赖清德是在公开打脸卓荣泰吗？

但卓荣泰星期六（8月10日）在脸书发文澄清道，“非核家园不是神主牌，而是依照现行环境基本法，政府依法要朝向的目标”，这句话他6月11日在总质询时清清楚楚地答复过，“认真的立委都不会忘记”。

卓荣泰引述赖清德称，《环境基本法》是20多年前立法院在朝野共识下共同订定，不是民进党的意识形态。“不容有人恶意扭曲、故意误解，令人遗憾！”

卓荣泰说，面对气候变迁，多元绿能和深度节能是台湾优先要发展的。至于未来新核能技术，如果能够安全、没有核废料问题需要解决，社会也有共识的前提下，政府抱持开放态度。

台湾行政院发言人陈世凯则通过脸书发文强调，府院对非核家园的立场始终如一，没有改变，遗憾部分人士恶意扭曲。

台湾总统府星期五（8月9日）也说，赖清德说的是《环境基本法》当年能在朝野共识下完成立法，证明非核家园不是民进党的意识形态，并指责特定人士断章取义。