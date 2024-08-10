李家超：年轻人是香港重要资产 吁把握国家发展机遇

香港特首李家超称，年轻人是香港重要的资产，呼吁香港年轻人要把握国家发展的机会，未来就在他们手中。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港首场青年发展高峰论坛星期六（8月10日）举行，这场活动由民政与青年事务局主办，来自中国大陆、马来西亚、老挝等地的2000人与会。

李家超在会上致辞时说，世界各地人士到香港参与论坛，显示青年发展的重要性。他称，香港是释放年轻人潜力的一个很好地方，港府重视青年发展，希望培养新一代具有国际视野的年轻人。

李家超说，香港有多元化全面教育制度，包括五所大学名列全球100名，有很多顶尖学系及职业、专业教育，培育年轻人多元发展，欢迎全世界人士到香港读书。

李家超还说，港府在2022年底推出各项人才计划，过去19个月收到超过34万宗申请，目前已审批21万宗申请。他说，在国家政策不断支持下，香港发展潜力无限，鼓励年轻人利用机遇融入发展。

针对巴黎奥运赛事即将结束，李家超说，香港人对香港运动员引以为傲，运动员所展示的团队精神等都是香港精神的特质。他强调，港人要更快、更高、更强去追求目标，而香港是实现目标的好地方。

香港政务司司长陈国基致辞时则指出，青年发展是未来优先事项，香港繁荣与青年发展息息相关。

他表示，希望香港青年了解中国历史及文化，港府会加强宣扬爱国教育。房屋方面，他说，港府会增加房屋供应，推出青年宿舍计划，也会提供多渠道让青年参与社区作出贡献。