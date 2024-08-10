中国媒体：零首付实际加重购房者债务负担

为了提振低迷的房地产市场，中国多地楼盘推出“零首付”购房活动，但中国媒体发文警示，“零首付”购房措施看似买房压力较轻，但实际会加重购房者的债务负担，背后隐藏的多重风险需警惕。

中国国务院主办的《经济日报》星期六（8月10日）刊发文章说，所谓“零首付”购房，就是百分之百用贷款买房。这么做看似买房压力较轻，实际上存在不少隐患，背后的风险需警惕。

文章说，在合法合规前提下，银行不可能允许借款人“零首付”购房，因此房企或中介机构先为借款人垫付首付款、或签署阴阳合同，虚假抬高房屋价格，进而增加银行贷款额度，把首付款“贷”出来。

文章指出，由于违法违规操作不能在合同中予以约定，购房者也就得不到法律的保护，一旦房企不兑现承诺，购房者可能“房钱两空”，还涉嫌骗贷。

文章还说，“零首付”购房会增加借款人债务负担，因为房屋价格会被高评，借款人的贷款额度被提升，即使贷款能顺利发放，借款人的还款额也陡然增加。“看似‘前面’省了钱，实则‘后面’多花钱。”

中国广州、江苏、河南等地近期频频出现购房“零首付”配套。在小红书等社交平台，不少房地产中介以购房者口吻，上传“零首付拿下人生第一套房”等类似贴文吸引流量。

广西南宁与河南郑州等地发文警告“零首付”风险，其中南宁市住房和城乡建设局指出，“零首付”购房不仅可能增加购房者的还款压力，还潜藏着金融风险及法律风险。

南宁市住建局说，这种购房模式由于缺乏首付这一缓冲，使得贷款人直接承担全部房价的债务，一旦市场波动或个人经济状况发生变化，将面临较高的违约风险。