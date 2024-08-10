文远知行赴美上市 筹资逾4亿美元

总部位于中国广州的自动驾驶科技公司文远知行（WeRide）将在美国上市，首次公开募股（IPO）金额高达4.4亿美元（5.8亿新元）。

综合彭博社和路透社报道，美国证券交易委员会星期五（8月9日）提交的文件显示，文远知行将发行645万股美国存托股票，每股发行价为15.50至18.50美元。

每股美国存托股票代表三股普通股。根据这份文件，文远知行的最高市值约为50亿美元。

文件显示，一批投资者同意通过私募方式购买价值3.205亿美元的普通股。此外，雷诺-日产-三菱联盟（Renault Nissan Mitsubishi Alliance）旗下的联盟战略风投基金（Alliance Ventures）和文远知行现有的支持者将购买价值9700万美元的股票。

此前，联盟战略风投基金参与过文远知行在2018年和2021年的两轮融资。

文件还显示，汽车零部件制造商博世（Robert Bosch GmbH）同意以IPO价格购买价值高达1亿美元的美国存托股票。如果博世购买任何美国存托股，可供公众出售的美国存托股数量将相应减少。

根据文件，摩根士丹利、摩根大通和中国国际金融有限公司是文远知行此次IPO的主承销商。文远知行计划在纳斯达克上市，股票代码为WRD。

资料显示，成立于2017年的文远知行开发自动驾驶技术，已在全球七个国家的30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营。

自滴滴出行2021年赴美上市后遭遇中国网络安全审查，中国公司赴美上市的节奏大幅放缓。文远知行是今年第二家寻求在美国上市的大型中国公司。今年5月，中国车企吉利旗下高端电动汽车品牌极氪在纽约证券交易所上市，募资4.41亿美元，其股票目前的交易价格比发行价低35.6%。