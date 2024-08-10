陷政治献金申报不实疑云 柯文哲：查实后向大家交代

陷入去年台湾总统大选期间政治献金申报不实疑云，民众党主席柯文哲星期六（8月10日）表示，将在查清账目和凭证后，对外进行说明。

综合东森新闻网和中时新闻网等报道，民众党在申报资料中列出的500万元（新台币，下同，约20万4155新元）的去年总统大选期间造势活动并非由时乐股份有限公司承办，承办造势活动的另一家公司尼奥创意行销则表示未收到申报资料中的总计416万4311元的两笔款项，涉及的三笔款项总计916万4311元。

民众党星期六发声明说，柯文哲总统竞选团队政治献金申报资料中，登载去年12月20日时乐股份有限公司宣传支出500万元、去年12月20日尼奥创意行销有限公司支出216万4311元、今年1月15日尼奥创意行销有限公司支出200万元，经查为账务处理瑕疵，将尽快补正资料。

民众党称，总统大选期间，柯文哲竞选专户收到近18万笔小额募款，在清查资料过程中委请会计师核对，耗费相当多人力和时间。该党为发生此错误深表歉意，为昭公信，团队将再次全面清查账目凭证，再依相关规范，重新向监察院申请补正资料。

柯文哲星期六出席民众党新竹党部成立新竹县四叶草希望协会大会受询时说，当日下午1时就开始查账，等查证后会给大家一个交代。

柯文哲随后也在脸书发文，表明非常珍惜和撙节使用台湾民众党的每一笔小额捐款。

他说，非常严肃面对2024年总统竞选经费被质疑的问题，当天下午找回全部经手账目的同仁与委托的会计师，重新清查账目与相关凭证，团队在确实厘清后，会给社会与支持者清楚的说明，期盼大家给他们一点时间。