传宗教青年团涉大陆统战活动 台内政部：将查明绝不宽贷

台湾内政部称，近期接获民众检举，坊间流传“台湾省道教会海峡青年团”以宗教交流名义，吸收台湾青年加入，内政部绝不允许宗教团体被利用及配合对岸进行统战活动，将会查明此事，并依法移送法办，绝不宽贷。

台湾内政部星期六（8月10日）在官网发布新闻稿称，近期接获民众检举，指坊间通讯平台Line流传有所谓“台湾省道教会海峡青年团”以宗教交流名义，吸收台湾青年加入，疑似涉嫌配合中国大陆借由两岸宗教交流活动，进行统战活动。

为查明事情真伪，内政部从台湾道教总会了解到，该会尚未成立所谓“海峡青年团”。内政部提醒，人民团体推动业务办理两岸交流事宜，务必遵守两岸条例相关规定，办理业务或活动，应受各目的事业主管机关指导及监督，如有违反相关法令时，将予以裁罚。

内政部指出，近年来，两岸宗教交流频繁，但仍有少数宗教团体疑似配合中国大陆进行统战活动。内政部说，统战活动跟一般的正常交流活动不一样，正常的交流活动基本上没有特别的目的，过程中也不牵涉到利益，然而统战活动基本上是用拢络、动摇和收买的方法，达到政治目的。

内政部强调，从事两岸宗教交流应符合规范，秉持对等的尊严原则进行，借此展现台湾宗教与民间信仰的特色，增进两岸人民相互了解，让两岸宗教交流发挥其应有的效益。不过，内政部绝不允许有团体假借宗教名义来台从事政治行为，也会严格审查。

此前，台湾总统赖清德星期五（9日）说，对岸特别喜欢通过宗教交流，招待台湾民众去中国大陆旅游，这对台湾安全影响很大，并呼吁台湾宫庙代表不要被对岸招待“拐”去。