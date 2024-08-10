中国国航首架C919客机完成首次试飞

中国国际航空公司首架C919客机完成首次试飞。

中国航空工业集团有限公司官方微博“航空工业”星期六（8月10日）发文称，中国国航首架C919客机星期五（9日）进行首次试飞，该机临时注册号为B-002M，计划于8月底交付中国国航。

中国国航官方网站此前公布了其C919客机的客舱布局，采用158座的两舱布局，包括八个商务舱座椅和150个经济舱座椅。这是C919客机已知的最宽松客舱布局。

中国国航今年4月发布公告，指公司向中国商用飞机公司（简称中国商飞）购买100架C919飞机。这100架飞机计划于2024年至2031年分批交付给中国国航。

据中国新闻网报道，中国商飞最新目录价格显示，与中国国航签订的购置协议总价约为108亿美元（约143亿新元）。除了中国国航外，中国商飞也与东方航空和南方航空签订购买100架飞机的协议。

与东航、南航方面有所不同，中国国航购买的是C919增程型飞机。据悉，这款飞机属于C919系列化、衍生化机型。

相关资料显示，C919增程型客机与普通版C919的最大不同是，增加了最大起飞重量，可达78.9吨，比普通版的多出3.8吨。

C919客机是中国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，设计对标目前国际航空市场上最为常见的空中客车320、波音737机型。