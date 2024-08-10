菲律宾首次指责中国军机干扰菲巡逻活动

菲律宾军方首次指责两架中国军机在斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）空域干扰菲律宾军机的巡逻活动，中国军方则反指菲律宾干扰中国演训活动，并称现场操作专业规范，正当合法。

综合路透社和彭博社报道，菲律宾军方星期六（8月10日）在一份声明中说，一架菲律宾空军NC-212螺旋桨飞机星期四（8月8日）早上在斯卡伯勒浅滩附近空域进行巡逻时，两架中国军机抵近并在菲军机巡逻的路径上投放照明弹，并作出了危险的行为。

声明称，事件中没有菲律宾人员受伤，并已向菲律宾外交部通报。

菲律宾武装部队总司令布劳纳（Romeo Brawner）指责，中国军机干扰菲律宾合法的飞行行动，违反有关航空安全的国际法，在菲律宾海域内执行海上安全行动的人员生命受到威胁。

报道说，这是菲律宾总统小马可斯2022年上台以来，首次指责中国军机的危险行为，而不是海军或海岸警卫队船只。过去几个月来，菲律宾已多次就中国船只干扰其海上补给任务的举措向北京提出抗议。

对此，中国军方通过“南部战区”微信公众号发布消息称，菲律宾空军一架NC-212型机星期四“不顾中方反复警告，执意非法闯入中国南海黄岩岛空域，干扰中国正常演训活动”。中国解放军南部战区组织海空兵力，依法进行识别查证、跟踪监视、警告驱离，“现场操作专业规范、正当合法”。

中国军方强调，中国正告菲方立即停止侵权挑衅、歪曲炒作。中国对黄岩岛及其邻近海域拥有无可争辩的主权。战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全，坚决维护南中国海地区和平稳定。