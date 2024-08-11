林郁婷奥运夺金 赖清德：擂台外纷扰不影响坚实表现

被卷入性别质疑事件的中华台北拳击选手林郁婷，在巴黎奥运拳击决赛胜出夺金。台湾总统赖清德对此发文祝贺，并说擂台外的纷扰，不影响林郁婷坚实的表现。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，林郁婷在新加坡时间星期天（8月11日）凌晨举行的女子57公斤级金牌战战胜波兰选手，赢得台湾史上首面奥运拳击金牌。

林郁婷在颁奖仪式上忍不住落泪。她对此说：“各种酸甜苦辣，就像回忆录跟跑马灯在脑海中不断浮现，包含我被打到流鼻血、被击倒要再爬起来、被操到没有力了还要咬牙坚持下去，意志力与自己拼斗过程，这也是让我赢得胜利的原因。”

赖清德之后在脸书恭贺林郁婷夺金，并说相信所有台湾民众跟他一样，非常振奋，也为林郁婷感到骄傲。他写道：“谢谢你让世界看见自信坚韧的台湾精神，为台湾带来荣耀！”

赖清德也说：“这次巴黎奥运，郁婷从出赛前，就受到已被国际奥会撤销承认的国际拳总一连串恶意的攻击，相较其他选手承担更多的压力。”

他续称：“面对恶意不实的造谣，台湾人无论是政府或民间，不分朝野党派、都团结一致，拒绝让郁婷成为虚假讯息攻击的对象。而国际奥会与巴黎奥运的拳击小组也纷纷声明力挺，政府各单位与首长也都在第一时间声援、更研拟相关作为。”

赖清德也说，擂台外的纷扰，不影响林郁婷坚实的表现，她展现出比其他同量级选手更强的拼劲，“也获得曾和你对战的各国选手相挺，一路奋战，向世界证明妳的实力，成功打下金牌”。

林郁婷与阿尔及利亚女拳手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif）都卷入性别质疑事件。

在林郁婷出战女子57公斤级决赛之前，波兰对手朱莉娅开性别玩笑，在社媒转发梗图嘲讽林郁婷，内容为她与教练的对话，其中一句话经翻译，是“你是争夺金牌的最后一个女人”。

朱莉娅已经删除这个限时动态，但不少网民仍前往她的社媒留言斥责，要她理性看待这件事。