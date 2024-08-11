中国蛟龙号潜水器将在西太平洋首载外籍科学家下潜

中国“蛟龙”号载人潜水器将在西太平洋，首次搭载外籍科学家下潜作业。

综合中新网和新华社报道，搭载蛟龙号载人潜水器的“深海一号”船星期六（8月10日）从位于山东省青岛市即墨区的国家深海基地管理中心码头起航，执行2024年西太平洋国际航次。

西太平洋国际航次科考队将赴西太平洋海域，开展为期45天的海上调查工作。蛟龙号将首次搭载境外科学家下潜。

据报道，来自中国自然资源部第一海洋研究所、中国自然资源部第二海洋研究所、中国海洋大学、香港浸会大学、香港科技大学等12家单位的科考队员，以及哥伦比亚、西班牙、澳大利亚、墨西哥、尼日利亚、新加坡、孟加拉国等国家和地区的八名外籍科学家，共60名队员参与2024年西太平洋国际航次。

本航次首席科学家、国家深海基地管理中心副主任许学伟介绍，本航次将在西太平洋麦哲伦海山链开展调查，这里水深1500至3000米，生物多样性高、生态系统独特，被视为未来深海生物多样性保护的优先区。

许学伟说：“我们计划在该区域的三个工作区开展生物多样性及环境调查，利用‘蛟龙号’载人潜水器、深海箱式取样器、深海着陆器等装备调查海山深海生物类群，掌握海山生境所在区域的位置、环境特征和生物群落组成。”

返航期间，“深海一号”船载蛟龙号载人潜水器将于9月23日至25日停靠香港，届时将举办多场国际研讨会分享科考成果。

蛟龙号载人潜水器是中国第一艘深海载人潜水器，由中国自行设计、自主集成研制。