张文宏否认上海华山医院腾出5号楼收治冠病患者

中国国家传染病医学中心主任张文宏星期六（8月10日）否认上海华山医院腾出5号楼，专门收治冠病病人。

中国解放日报社旗下的“上海网络辟谣”微信公众号报道，有人在微信朋友圈转发“华山医院已经腾出5号楼，专门收治新冠病人”“张文宏建议退休老人这段时间内千万别去跳广场舞……死死捂在家里一个月”等信息。

也是复旦大学附属华山医院感染科主任的张文宏回应时指这是假消息。据报道，同样内容的微信朋友圈信息最早在2022年12月出现，后来在2023年4月又出现过，几乎每年都有人发同样的假消息。

华山医院也在星期六针对不少网民在社交平台称自己冠病“又阳了”，有人出现了发烧、咳嗽、浑身疼等症状，在微信公众号发文，引述国家传染病医学中心在全国七大区域的医院内病例监测结果指出，夏季流感等病毒感染占比下降，冠病感染人数有上升，占比升高。

华山医院也引述中国疾控中心发布的7月份全国冠病感染疫情情况数据称，发热门诊（诊室）诊疗量从7月1日的12.5万小幅波动下降至7月31日的9.2万，尚未达到中国秋冬季节（2-3月）冠病就诊高峰（约21万人）。

张文宏在这篇文章中说，因毒株的不断变异和免疫屏障的阶段性衰减，冠病病毒已与流行性感冒等呼吸道传染性疾病类似，逐渐成为中国阶段性流行的呼吸道疾病，但其疾病的严重程度已维持较为稳定的状态。

张文宏也说：“目前，此次出现的新型冠状病毒感染，在7月处于上升阶段，但根据整体趋势显示，此次感染整体就诊人数相较于去年秋冬季高峰还存在一定程度的降低，不会对当前的医疗资源和人群造成严重的疾病负担。”