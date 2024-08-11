港财政司长：香港必须深刻思考贯彻国家给予的定位

香港财政司司长陈茂波说，香港必须更深刻思考如何贯彻国家给予的定位，融入中国国家发展新格局。

陈茂波星期天（8月11日）发表网志称，上月在北京举行的三中全会通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，明确提到香港战略定位的部分，要围绕“三个中心、一个高地”，发挥“一国两制”制度优势，巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，并支持香港打造国际高端人才集聚高地。

陈茂波说，香港作为国际金融中心，要充分发挥离岸人民币业务枢纽的角色；航运中心发展方面，智慧航运、绿色航运和航运相关的专业服务是重点着力的方向；贸易中心发展方面，香港拟建构为“跨国供应链管理中心”，一站式支援“走出去”的大陆企业在海外的产能和供应链布局，当中将衍生更多新的贸易服务需求，为香港带来更大的机遇。

另据《星岛日报》报道，香港特首李家超上月底率领工商和专业界别代表团，访问老挝、柬埔寨和越南。随团的特首顾问团成员、富卫集团主席马时亨星期天（8月11日）在商台节目上说，当今地缘政治复杂，香港以往在商业合作上，目光较多放在欧美，但如今在开拓商机上必须求变，强化与亚细安国家合作，否则会被“阴干”（在没有太阳的地方慢慢晾干）。

马时亨提到，亚细安是香港第二大贸易伙伴，在“一带一路”战略下，中国在老挝、印尼等地有多个发展项目。

他说，虽然部分亚细安国家不如香港发达，经济仍在起步中，但随着整体收入增加、中产阶层扩大，对产品需求也有所增加，促进金融和保险等行业发展。他又指，不少香港企业已经看准商机进入亚细安市场，官员外访会有“加持”作用，有助双方合作。