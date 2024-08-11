中国媒体指兴奋剂在美国存在完整产业链

中国央视旗下新媒体“玉渊谭天”星期五（8月9日）发文指兴奋剂在美国存在一个完整的产业链。

文章称，从源头上看，不论是美国的大多数职业联盟还是美国大学生体育协会，他们均未签署《世界反兴奋剂条例》。不受其管控，这便有了美国内部包庇兴奋剂的基础。

玉渊谭天续称，在美国的青少年游泳队中，存在美国教练以治疗肩伤等借口为由，私下给运动员服用止痛药和其他处方药的情况。很多止痛药，都在世界反兴奋剂禁用名单中。除此之外，另外一种主要的兴奋剂是提高运动表现的类固醇。

文章称：“即便脱离了教练，有些美国运动员还是无法逃离用药的环境——运动员的经纪人，又在创造鼓励用药的风气。”

玉渊谭天也指美国药企是产业链中的另一环，并写道：“负责研发兴奋剂的美国药企，是美国游说行为最泛滥的行业之一。”

文章续称，美国政府、美国药企，也不忘拉上运动员，让这个产业链形成完整的闭环。

在巴黎奥运会开幕前，中美两国舆论围绕中国游泳队兴奋剂风波隔空交锋。中国舆论称中国选手接受兴奋剂检测最为严格，美国舆论关注巴黎奥运会可能蒙上兴奋剂阴影。

世界游泳联合会的最新数据显示，陷入兴奋剂检测风波的中国游泳队，今年以来人均接受兴奋剂检测次数最多，达到了21次。

玉渊谭天在文章中引述国际检测机构的回应称，媒体对中国游泳队的报道“的确导致了中国游泳队奥运会前的额外检测”。

文章引述专业人士称，巴黎奥运会前，美国故意围绕兴奋剂做文章，把三年前一些捕风捉影的报道拿出来翻炒，“意图扰乱我们的巴黎奥运会备战工作，甚至企图剥夺中国运动员的参赛资格，来遏制其潜在竞争对手”。

美国短跑运动员奈顿（Erriyon Knighton）针对禁用物质群勃龙的检测呈阳性后，中国反兴奋剂中心上星期四（8月8日）呼吁国际检测机构在巴黎奥运会期间，加大对于美国田径运动员的兴奋剂检查频率。

奈顿今年较早前进行针对违禁物质群勃龙的检测结果呈阳性，但在仲裁员认定这可能是跟受污染的肉类有关后，奈顿并没被禁止参加巴黎奥运会。

西方媒体4月报道，在上届东京奥运会开始前，23名中国游泳运动员的曲美他嗪检测结果呈阳性，但仍获准参加东京奥运会。世界反兴奋剂机构（WADA）将曲美他嗪列为禁止使用的药物。

WADA证实上述23人检测呈阳性，但没有公布他们的身份。WADA也接受了中国方面调查的结果，即此事与团队下榻的酒店厨房污染事件有关。