中国一项研究显示劳动者50岁后平均只能健康工作6.87年

中国华中科技大学的一项新研究表明，中国50岁劳动者的健康工作寿命期望值（HWLE）平均为6.87年。

据澎湃新闻星期天（8月11日）报道，相关论文8月1日发表于《自然-医学》（Nature Medicine）杂志。

研究表明，中国50岁劳动者的总预期寿命（TLE）为30.06年，健康工作寿命期望值平均为6.87年。这意味着如果一个人在50岁后生存的30多年的时间里，预计只有约6.87年的时间处于既健康又工作的状态。健康工作寿命期望值还存在性别、社会经济和地域上的差异。

文章建议，改进“一刀切”延长退休年龄的方式。对于城市中社会经济地位高的个人和企业员工而言，施行如渐进式退休计划、公平招聘和提供灵活工作安排等举措，营造良好的工作环境至关重要。

这项研究基于中国健康与养老追踪调查（CHARLS）的大规模纵向数据集，覆盖150个县级单位，450个村级单位，包括1万1572名男性（占比48.27%）和1万2403名女性（占比51.73%）受访者。

中国官方7月21日在三中全会结束后发布的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》中，第46条提出积极应对人口老龄化，完善发展养老事业和养老产业政策机制。“按照自愿、弹性原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。”

第一财经报道指出，这是官方首次将”自愿、弹性”列为延迟退休原则。

中国目前法定退休年龄为女工人50岁，女干部55岁，男职工60岁。且中国目前实行的是强制退休制度，即当劳动者达到法定退休年龄时必须强制退休，雇主有权利终止劳动者的工作。