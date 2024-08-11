港协秘书长：港队运动员巴黎奥运表现属世界级

巴黎奥运即将落幕，香港队目前成绩为两金两铜。香港体育协会暨奥委会义务秘书长杨祖赐星期日（8月11日）说，港队运动员在巴黎奥运表现是“世界级”，他们发挥的能力“绝对被世界尊重”，反映多年来运动员训练及累积了经验及成果。

综合星岛日报和明报报道，杨祖赐在一个电视节目中说，以前港队参赛或是“志在参与”，但现在能被看到香港运动员的世界级水平，相比其他运动员有过之而无不及。

他说，政府对一些具奖牌希望的运动项目，已投放足够资源，如击剑训练的设备齐全、聘任质素好的教练等，料将来再投放的资源不会太多，他认为香港不应只集中发展成“击剑之都”，认为运动应随个人兴趣发展，政府若觉得值得发展，便会协助运动员发展。

被问到港队击剑代表江旻憓退伇、游泳代表何诗蓓未知会否再战奥运等，是否会影响下届奥运夺奖能力，杨祖赐指，其他梯队的运动员正在冒起，强调健全的体育制度需要普及化，并非集中一两个运动员身上，令有潜质的运动员得以发挥。

他说，此次派出35位运动员中，有20位是新人，但他们的表现绝不逊色于其他代表团，以整体来说，目前的训练模式及普及化程度，他笑言“不敢用巅峰来形容”，不过称已在国际水平中获得很高的认同性，以香港仅700多万人来说，金牌比例相当不错。

至于生育率低会否阻碍香港运动员发展，杨祖赐认为所有“向前望”的事一定有变数，他说，大陆人口多一定好，“14亿人一定是容易选一点”，但香港采取的态度很不同，是自由发挥、不会“强逼性”，直言“你逼他都没用，如果没兴趣他都不会做到”。