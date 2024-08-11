美在台协会：林郁婷向世界展现了顶尖才华和了不起的韧性

卷入性别争议的中华台北女拳击手林郁婷星期日（8月11日）在巴黎奥运女子57公斤级金牌战中，摘下台湾拳击史上第一面金牌。美国在台协会（AIT）发文说，林郁婷的坚毅和正向态度激励了所有人，她向世界展现了顶尖的才华和了不起的韧性，为台湾带来了荣誉，是所有人的骄傲。

美国在台协会在林郁婷夺冠后在官方脸书发文，恭喜她获得这枚金牌。AIT说，要以她奋斗的精神与卓越的成就为荣，林郁婷的坚毅和正向态度激励了所有人，她向世界展现了顶尖的才华和了不起的韧性，为台湾带来了荣誉，是所有人的骄傲，2024年巴黎奥运即将落幕，AIT为所有杰出的奥运选手喝采庆祝。

台湾总统赖清德同日也在脸书恭贺林郁婷夺金，并说相信所有台湾民众跟他一样，非常振奋，也为林郁婷感到骄傲。他写道：“谢谢你让世界看见自信坚韧的台湾精神，为台湾带来荣耀！”

赖清德还说，面对恶意不实的造谣，台湾人无论是政府或民间，不分朝野党派、都团结一致，拒绝让郁婷成为虚假讯息攻击的对象。而国际奥会与巴黎奥运的拳击小组也纷纷声明力挺，政府各单位与首长也都在第一时间声援、更研拟相关作为。

林郁婷与阿尔及利亚拳击女选手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif）在去年的检测中，被指验出男性的XY染色体，因此被IBA剥夺参加2023年拳击世锦赛的资格。IBA禁止有雄性XY染色体的运动员参加女子赛事。

医学上有一种罕见情况为性别发育差异（Differences in Sex Development）。一些患者被视为是女性，但有XY性染色体，血液中的睾酮水平也处于男性范围。

国际奥委会去年以管理和财务问题为由，剥夺IBA的拳击领域管理机构身份，并接管2024年巴黎奥运会拳击赛事。国际奥委会规章允许有DSD的选手参赛，因此林郁婷与伊曼内获准参加本届巴黎奥运会。