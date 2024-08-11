富士康河南招人备货iPhone 中介：面试90%都能过

随着苹果iPhone新机备货进入关键期，苹果最大iPhone组装商富士康据报在河南招人备货iPhone。有中介称，90%的报名面试者能通过。

中国每日经济新闻报道，招工中介8月8日称，目前富士康正在招“高价”工，主要是小时工和返费工。小时工的时薪为26元（人民币，下同，4.81新元），而返费工在打卡90天后可获得7500元的返现奖励。

两者皆高于每日经济新闻7月26日从消息人士得知的小时工24元时薪，以及返费工7300元返现奖励。

至于富士康为什么大量招工，中介回答，马上要量产iPhone16了，并说：“基本上报名面试（的人）90%都可以过。就是看看有没有传染疾病、文身、前科、烟疤这些。但有小一点的或者说不显眼的文身，都能进，要求没有那么严。”

苹果于每年9月推出新机，按照惯例，每年年中都是iPhone新机的关键备货期。

中国时代财经网站早前报道，每年8月至12月是iPhone系列产品出货高峰期，也是产业旺季。

报道称，郑州富士康一名招聘中介7月底在各大求职群和社交平台上发布郑州富士康的招聘信息。这名中介说，生产线用工需求快速增长，并称当前生产线已经在全面量产新款iPhone16。

这名中介也说：“这两周进厂新员工最少有5万人，还在大规模持续招人。”