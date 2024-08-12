王毅与伊朗代外长通话：支持伊方维护地区和平稳定

中国外交部长王毅在与伊朗代外长巴盖里通话时表明，中国支持伊朗维护地区和平稳定。

据中国外交部官网消息，中共政治局委员、中国外交部长王毅星期天（8月11日）应约同伊朗代外长巴盖里通电话。

王毅说，伊朗是有重要影响的地区国家，中伊是全面战略伙伴。中方始终从战略高度和长远角度把握推进中伊关系，愿同伊朗新政府一道，继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，稳步推进各领域务实合作，坚定不移推动两国关系健康发展，不断为中伊全面战略伙伴关系增添新内涵。

王毅表示，欢迎伊方积极参与中方作为上海合作组织轮值主席国主办的活动，做强做实这一新型国际组织。愿同伊方在金砖国家机制框架内加强合作，进一步提升“全球南方”发言权和影响力，推动国际治理朝着更加公正、合理的方向发展。

王毅强调，中方在中东事务上一贯主持公道正义，支持各方维护自身正当权益，特别是支持巴勒斯坦恢复民族合法权利。中方坚决反对并强烈谴责暗杀行为，认为这种做法严重违反国际关系基本准则，严重侵犯伊朗主权安全和尊严，直接破坏加沙停火谈判进程，冲击地区和平稳定。

王毅认为，当务之急是国际社会应形成合力，敦促冲突各方切实执行安理会有关决议，为尽快实现加沙全面永久停火创造条件，并表明中方支持伊方依法捍卫主权安全和民族尊严，支持伊方努力维护地区和平稳定，愿同伊方保持密切沟通。

根据中方新闻稿，巴盖里说，伊朗总统佩泽希齐扬坚定致力于发展伊中关系，确保两国关系不受国际地区形势变化影响。伊方愿同中方就国际地区事务加强协调。

双方重点就中东局势交换意见。巴盖里介绍了伊方对哈马斯领导人哈尼亚遭暗杀的立场和对地区局势的看法，强调伊方将坚决捍卫国家主权、安全和领土完整，同时致力于维护地区安全稳定，并感谢中方在巴以冲突问题上秉承公正立场，期待中方为缓和局势、促进中东安全发挥更大作用。