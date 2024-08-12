中美各以40金首次奥运金牌数并列第一

巴黎奥运会收官，中美都取得40枚金牌，两国首次奥运金牌数并列第一，但奖牌总数仍是美国最多。

中国体育代表团在本届奥运会中收获40金27银24铜，创中国境外奥运最佳战绩。美国队获40金44银42铜，以126枚奖牌居奖牌榜榜首。

美国国家广播公司（NBC）报道称，美国队是凭着在最后一场的女子篮球决赛中险胜法国队夺下一金，才追平了中国队的金牌数。

星期天（8月11日）在奥运会的倒数第二场比赛上，美国在传统优势项目女子排球上败给意大利，仅获得银牌，一度以一枚金牌之差在金牌总数上落后中国。

随后在星期天举行的本届奥运会最后一场比赛女子篮球决赛中，美国以67比66的总比分，1分险胜法国队，获得第40枚金牌。

中共中央、中国国务院星期天向中国体育代表团致贺电，祝贺他们“不负使命，实现了运动成绩和精神文明双丰收”，坚持拿“干净的金牌”。

贺电说，中国队坚持拿道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌，以昂扬的斗志、顽强的作风、高超的技能，书写了中国体育昂扬奋进的崭新篇章，展现了体育战线改革创新、奋勇向前的时代风貌。

贺电也说，中国代表团的优异成绩和出色表现，进一步激发了海内外中华儿女的爱国热情。

中国体育代表团副团长、国家体育总局副局长周进强星期天在发布会上说，中国代表团获得40金、27银、24铜，是中国境外参赛历史最好成绩。他用“突破”来概括本届奥运会中国代表团参赛成绩的特点，指中国代表团在参赛项目数量、金牌总数和质量、金牌项目覆盖面、培养输送金牌运动员省份数量等方面实现了突破。

《纽约时报》报道称，此次美中并列，是夏季奥运会上首次有两个国家金牌数一样。曾经在1948年的冬奥会上，挪威和瑞典都获得了四枚金牌。