中国称赢得对美国反兴奋剂斗争阶段性胜利

中国体育代表团副团长刘国永说，中国在本届巴黎奥运会实现兴奋剂问题“零出现”目标，也赢得对美国兴奋剂斗争的阶段性胜利。

巴黎奥运会当地时间星期天（8月11日）晚落幕，据《中国体育报》报道，中国国家体育总局副局长刘国永当天在新闻发布会上说，中国体育代表团高度重视反兴奋剂工作，面对备战参赛巴黎奥运会反兴奋剂工作前所未有的复杂严峻形势，以最大决心、最严标准、最高要求、最细措施做好工作，既实现了中国代表团兴奋剂问题“零出现”的目标，也取得了对美国反兴奋剂斗争的阶段性胜利。

刘国永介绍，中国国家体育总局全面推进“干净的国家队反兴奋剂生态体系”建设，提升运动员自我防范意识和国家队反兴奋剂管理水平，全面防控可能导致兴奋剂问题的各种风险，形成了一套标准化、系统化、程序化的备战参赛反兴奋剂工作制度。

刘国永说，截至8月10日，中国运动员在奥运会比赛期间共接受214例兴奋剂检查，检查数量较东京奥运会的230例未增反降，体现出国际反兴奋剂组织对干净的中国运动员和中国反兴奋剂治理成效的认可。

刘国永表示，中国代表团面对美方极限施压，稳善处理中国游泳运动员曲美他嗪事件，取得了阶段性胜利，用实力赢得世界的尊重。

刘国永说，代表团采取一系列措施，保护运动员合法权益，保障代表团运动员备战参赛不受干扰。与国际奥委会、世界反兴奋剂机构、世界泳联等全球反兴奋剂领域利益相关方团结一致，多方坚决反对体育政治化和美实施“长臂管辖”。中国代表团始终保持定力，不断加强“拿干净金牌的反兴奋剂生态体系”建设的内部稳定性，用安全、干净、优异成绩予以最坚决的回击。

刘国永指出，中国游泳运动员面对高频次的赛前兴奋剂检查，始终遵守国际规则，积极配合检查，从未查出一例阳性。中国反兴奋剂中心立足自身，坚持独立、公正、专业、权威开展工作，通过世界反兴奋剂机构现场合规性评审。

刘国永相信，经历过这次事件，全球体育界对反兴奋剂的认识和重视将进一步提升，反对体育政治化的共识也将进一步深化。