河北唐山反腐持续 过去四个月已有10名省管干部落马

中国河北省唐山市反腐行动持续，过去四个月已有10名省管干部落马。

中共河北省纪委监委网站星期天（8月11日）晚间通报，唐山市委常委、宣传部部长李丽和河北省委统战部常务副部长和春军涉嫌严重违纪违法，目前正接受省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，今年54岁的李丽是河北省唐山市古冶区人。她长期在唐山工作，曾任唐山市粮食局局长、唐山市文化广电和旅游局局长、唐山市委组织部常务副部长等职。2021年，她出任唐山市委常委、宣传部部长。

今年56岁的和春军是河北乐亭人。他曾先后担任过唐山市丰润区委常委、常务副区长，唐山市丰润区委副书记、区长，唐山市开平区委书记等职。2017年，他出任唐山市人大常委会副主任，2020年转任沧州市委常委、常务副市长，2023年升任河北省委统战部常务副部长。

查阅河北省纪委监委网站消息，从4月5日起至今，唐山市已有10名省管干部被查。

唐山市副市长李建忠4月5日通报被查。唐山市人大常委会副主任、迁西县委书记李贵富4月9日官宣被查。唐山市人大常委会原主任郭彦洪和唐山市人大常委会党组书记、主任杨洁，分别在4月30日和5月21日被通报落马。

河北省发展和改革委员会党组成员、副主任韩国强、唐山师范学院党委原书记孙贵石、唐山市副市长郝志军和唐山市委常委、曹妃甸区委书记侯旭，分别在5月31日、6月6日、6月28日和7月1日宣告被查。