奥运冠军江旻憓履新香港赛马会 率团赴杭州交流

香港女子重剑奥运冠军江旻憓星期天（8月11日）到赛马会报到后，随即率团到杭州交流。

综合《星岛日报》《明报》报道，江旻憓在本届巴黎奥运会扬威女子重剑个人决赛，返港后不久宣布结束职业运动员生涯，随之找到新工作。她星期天正式成为香港赛马会对外事务助理经理。

江旻憓走马上任当天，就率领“共创明Teen计划”89人学习团到浙江省杭州市进行五天四夜考察交流。她说，奥运会夺金获得很多人的支持和帮助，因此决定要为社会作贡献，希望通过加入赛马会学习如何做慈善和回馈社会。

香港赛马会公司事务执行总监谭志源表示，赛马会今年初筹备增强对外事务部的工作，在公开招聘过程收到江旻憓的申请，江旻憓在笔试和面试中表现优秀，故原则上取录，并在她完成奥运赛事后确认加入赛马会。

江旻憓星期天也首度回应她硕士论文引起的争议时称，“就是一篇硕士论文，我有指导老师”。

江旻憓在北京人民大学修读硕士期间完成的论文，以2014年占中运动作为切入点反思选举制度，提到占中运动以违法占领道路，妨碍社会秩序的方式，声称争取“真普选”。论文形容占中运动“祸害极大，遗患深远”，并称事件暴露出香港社会严重撕裂，以及特区民主与法治的紧张关系。论文还说，改选举制度令政治生态恢复平衡，“化解反中乱港势力夺权”，是完善“一国两制”的重要举措。

上述论文内容在网上流出后引起热议。行政会议召集人叶刘淑仪说，作为中国人，江旻憓支持一国两制，将国家置于两制之上天经地义，并称江旻憓受到的“令人作呕的攻击”来自流亡港人。